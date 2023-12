Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Verona: fuori Bonaventura

Prosegue alle 15 la giornata di Serie A, c'è anche Fiorentina-Verona. Italiano sceglie Nzola in attacco con Beltran a supporto, non c'è Arthur a centrocampo, gioca Maxime Lopez al suo posto. Parte a sorpresa fuori Bonaventura. Baroni conferma Djuric da punta, in mediana spazio alla coppia Folorunsho-Hongla. Ecco le formazioni ufficiali: