Fassone: “Inter-Napoli gara affascinante. Milan la squadra che mi ha convinto di più”

L'ex dirigente nerazzurro parla della lotta scudetto e di inter-Napoli in programma domenica

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Fassone ha parlato della lotta scudetto e di Inter-Napoli in programma domenica alle 18. Queste le parole dell'ex dg nerazzurro: "A me sembra particolare che a metà novembre, negli anni scorsi, di solito un po’ di equilibri si erano già definiti. Con chi si avviava per la lotta scudetto e chi magari faceva un po’ di fatica. Quest’anno è molto altalenante".