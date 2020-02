Favre: “Balotelli? La prima volta che lo vidi ebbi uno shock: vi spiego. Il suo problema è…”

Nel corso di un intervista concessa ai microfoni di So Foot, Lucien Favre, ex tecnico del Nizza, ha raccontato il suo primo incontro con Mario Balotelli, quando il centravanti firmò per il club francese: “La prima volta che ho visto Balotelli, sono rimasto scioccato. Ero con Mino Raiola e il presidente Rivère per completare il trasferimento. Indossava un vestito, scendeva fino agli stinchi… Era davvero impossibile il modo in cui era vestito! Ma a Nizza è stato magnifico perché era felice e si sentiva appagato sul campo. Ero diretto con lui. È pronto ad ascoltarti, anche se dopo non fa sempre quello che chiedi. Questo è il suo problema… Balotelli non tornerà mai ai massimi livelli: ed è un peccato”.