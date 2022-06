FCIN1908 / L’ag Branchini in sede Inter: soltanto visita di cortesia

Giorni di grande via vai nella sede dell'Inter di viale della Liberazione: ieri gli agenti di Dybala, Bastoni e Inzaghi e Cambiaso, oggi il noto intermediario internazionale Giovanni Branchini. Ma, secondo quanto appurato da FcInter1908, la visita di quest'ultimo è stata soltanto di cortesia e non collegata ad alcuna operazione di mercato. Una semplice scappata, dunque, per salutarsi: da capire se in futuro le parti possano invece collaborare per qualche affare.