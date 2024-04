FCIN1908 – Inter, Baccin a Bergamo sugli spalti per Atalanta-Liverpool

Pochi minuti ancora e l'Atalanta proverà a completare l'impresa contro il Liverpool. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo al Gewiss Stadium per difendere il 3-0 conquistato all'andata ad Anfield e raggiungere le semifinali di Europa League davanti al proprio pubblico. Sugli spalti, come raccolto da Fcinter1908.it, un ospite un po' a sorpresa. Si tratta di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, che ha raggiunto Bergamo in serata per guardare la gara tra i nerazzurri e la squadra di Klopp.