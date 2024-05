"E' quello giusto, conosce ambienti dove c'è pressione enorme. All'inizio è sempre uno dei migliori, al Napoli serve un dirigente calcistico, uno autorevole. Io sono per Pioli o Allegri".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.