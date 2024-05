Alle date 25/09/2023 e 31/03/2024 sono stati convertiti in riserve di Patrimonio Netto un totale di 98.000.000

Ci sono un paio di argomenti venuti alla ribalta recentemente. Uno per la verità da qualche mese, il Patrimonio Netto (in seguito PN) negativo dell’Inter e la copertura perdite relative agli esercizi 20/21-21/22. L’altro, da pochi giorni, e riguarda l’Agenzia Esterna per il controllo delle società professionistiche.