Felipe Melo: “Scudetto? Da interista spero vinca l’Inter. Magari Dybala! Non capisco…”

Il brasiliano ha parlato della lotta scudetto e non ha nascosto il suo amore per i colori nerazzurri

Nel corso di una diretta su Twitch su Dazn, Felipe Melo ha parlato della lotta scudetto. Il brasiliano non ha nascosto il suo amore per i colori nerazzurri: "Dopo tanti anni il campionato italiano è molto bello. Da interista spero vinca l'Inter. Sono interista da piccolo perché sono cresciuto vedendo l'Inter di Ronaldo, Veron era il mio idolo. Ho lasciato tutto in Turchia per venire all'Inter perché era un sogno da piccolo. L'Inter deve rimproverarsi qualcosa? Come interista devo dire che l'Inter vincerà, però sono amante del calcio e lo guardo tutti i giorni".