SM – Inter, chi al fianco di Lautaro? Ballottaggio in avanti: il favorito…

L'argentino sarà regolarmente in campo contro la Juventus ma non è ancora chiaro con chi dividerà il peso dell'attacco

Chi affiancare a Lautaro Martinez in Juventus-Inter. Simone Inzaghi si porta dietro questo dubbio a due giorni dalla finale di Coppa Italia dell'Olimpico. Sport Mediaset spiega: "Dzeko è rimasto in panchina dall'inizio contro l'Empoli e sembra il principale indiziato ad affiancare il Toro, ma non sta attraversando il momento migliore. Per questo motivo, resta aperto il ballottaggio con Correa, che ha un feeling maggiore col compagno di nazionale, ma il cui ultimo gol risale addirittura a ottobre. Ci sarebbe anche Sanchez, che forse è il più fresco di tutti, ma sembra arma da utilizzare a gara in corso".