Intervenuto ai microfoni di O Jogo, Felipe, difensore centrale dell’Atletico Madrid acquistato in estate per rimpiazzare Diego Godin, arrivato all’Inter, ha parlato così del paragone proprio con l’uruguaiano: “Godin ha avuto una grandissima carriera all’Atletico Madrid. Per me è un complimento, ma non mi vedo come il nuovo Godin. Sono Felipe, sono diverso e devo scrivere la mia storia e non restare attaccato ad un nome che ha raggiunto traguardi incredibili”.