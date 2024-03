Ammonite: Linari (R).

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Scardovi-Tesi

Quarto ufficiale: Ammannati

SECONDO TEMPO

90'+5' Fischio finale. Inter-Roma 1-2.

90' 5 minuti di recupero.

89' Gol Roma. Troelsgaard dal limite di sinistro calcia in porta e complice la deviazione sfortunata di Bowen porta in vantaggio le giallorosse.

80' Gara muscolare in questa fase con le due squadre che faticano a trovare lucidità negli ultimi venti metri.

69' Azione personale di Giugliano che un tocco morbido conclude in porta, ma trova un grandissimo riflesso di Cetinja.

62' Grandissima azione nerazzurra con Cambiaghi che serve Polli, brava a servire con una palla alta Magull, la quale con un tocco di controbalzo sfiora il raddoppio.

60' GOOOOOOOL INTER!! Grandissima azione di Cambiaghi che dalla sinistra va via e mette in mezzo dove Bonfantini ben posizionata non sbaglia.

52' Contropiede nerazzurro con Serturini che un tiro a giro va vicinissimo al gol, trovando la deviazione provvidenziale dell'estremo difensore giallorosso.

46' Via alla ripresa.

PRIMO TEMPO

45' Fine primo tempo. Inter-Roma 0-1.

40' Palo di Cambiaghi da ottima posizione. Grandissima chance per le nerazzurre con l'attaccante che è stata brava a entrare in area e concludere.

31' Giacinti si gira in area e di destro prova a incrociare mancando il bersaglio di molto.

23' Grandissima occasione per Cambiaghi che conclude alto un rigore in movimento, dopo il passaggio in profondità di Bonfantini.

20' Giugliano dal limite calcia alto di poco sopra la traversa.

15' Momento di stallo del match con le due squadre che faticano a trovare spazi.

8' Le nerazzurre rispondo subito con una velenosa conclusione di Bonfantini di sinistro che finisce fuori di poco.

6' Gol Roma. Giugliano dalla sinistra lascia partire un tiro-cross che si stampa sulla traversa, sulla respinta Kumagai ribadisce in rete da pochi centimetri.

1' Fischio d'inizio: forza ragazze!

(inter.it)

