"Senza attendere che la giustizia facesse il suo corso ci è stato tolto per due anni il diritto di giocare in CL. Abbiamo chiesto i danni alla Federcalcio turca per danni giudiziari e morali. Abbiamo intentato cause di risarcimento contro varie autorità turche. Il 4 aprile del 2015 il nostro autobus è stato assaltato come non era mai successo nella storia del calcio e non ci sono ancora colpevoli dopo nove anni", continua la nota.

In conclusione, spiega il club turco, queste ingiustizie sono culminate nei recenti eventi. Durante la gara con il Trabzonspor del 17 marzo 2024 la squadra è stata presa d'assalto da centinaia di tifosi sul terreno di gioco. Non erano state evidentemente prese le giuste precauzioni per la gara e c'è stata un'invasione di campo. "E nonostante si stessero difendendo i nostri giocatori sono stati puniti dalla Federcalcio. Per questo abbiamo chiesto di rinviare la finale di Supercoppa e di chiedere un arbitro straniero per la gara col Galatasaray ma tutte le nostre richieste sono state respinte dalla Federazione turca. Per questo abbiamo schierato l'Under19 in finale e poi ci siamo ritirati. Siamo un club con 30mln di tifosi e ci opporremo sempre alle ingiustizie", si legge.

(Fonte: fenerbahce.org)

