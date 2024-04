Nella finale di Supercoppa il club ha mandato in campo la squadra giovanile che è stata ritirata dopo la rete dell'ex nerazzurro

Una partita surreale, durata tre minuti. Per protesta contro la Federazione turca, a cui aveva chiesto un'altra data per questa partita e un arbitro internazionale, il Fenerbahce di Edin Dzeko si è presentato alla finale di Supercoppa contro il Galatasaray con la squadra Under19.

E dopo il gol dell'uno a zero, segnato da Icardidopo mezzo minuto, la squadra avversaria si è ritirata dalla partita lasciando il campo, come aveva anticipato per sottolineare la protesta. Intanto il Galatasaray si dichiara campione sui social.