Fenucci: “Ci sono le premesse per la quarantena individuale. L’obiettivo è terminare il campionato”

“Dobbiamo trovare il modo di finire il campionato, preservando la salute dei giocatori. Penso che ci siano le condizioni per passare dalla quarantena di gruppo a quella individuale, considerando l’alto numero di tamponi che vengono fatti ai tesserati”. E’ l’opinione di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ospite di ‘Radio anch’io sport’ (Rai Radio 1). Anche il Bologna ha votato a favore del blocco di retrocessioni e promozioni in caso di ulteriore stop della Serie A, “una posizione comune, espressa dalla maggioranza dei club in Lega”, ha ricordato Fenucci.

Il dirigente ha quindi riconosciuto “l’ottimo lavoro svolto dal presidente federale Gravina, che ha tenuto sempre la barra dritta con l’obiettivo di terminare il torneo”. Fenucci ha poi accennato alla possibilità di riaprire parzialmente gli impianti ai tifosi entro l’estate: “Con le procedure corrette si può pensare di consentire ad una parte degli abbonati di tornare negli stadi, sarebbe già un successo. La Bundesliga ha dimostrato che senza pubblico il calcio non è la stessa cosa”. Mihajlovic allenatore a vita del Bologna? “Siamo portati ad un percorso a lungo termine con Sinisa, dipende anche da lui”.

(ANSA)