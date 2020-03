Fenucci: “Coronavirus? Pianificare non è semplice. In Lega discutiamo su…”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Pianificare in questo clima di totale incertezza non è semplice, anche perché la totale attenzione ora va riposta sulla questione sanitaria. In Lega discutiamo giornalmente su vari scenari, analizzando i profili di rischio economico sia in caso di sospensione temporanea sia in caso di chiusura totale. Oggi continuare a parlare di campionati e format non è consono. Troppo presto. Inutile fare polemiche inutili. In un contesto come questo Lega e Figc devono riunirsi con tutti gli stakeholder del sistema calcio, c’è il dovere di dialogare con tutti. I calciatori si renderanno conto delle implicazioni economiche causate dalla sospensione o dal fermo definitivo. Dovremo parlare con loro, con i broadcaster che sono i nostri principali clienti e con le istituzioni sportive. Ci sono ripercussioni possibili sulla prossima stagione e dobbiamo essere attenti a tenere conto di tutte le parti in causa”.