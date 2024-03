Ferrara: “Inter-Genoa, rigore su Barella non c’è: si tratta di un errore grave”

In studio a DAZN, l’ex giocatore Ciro Ferrara ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa a San Siro

In studio a DAZN, l’ex giocatore Ciro Ferrara ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa a San Siro. “In un campionato non possiamo pensare che l’Inter le vinca tutte 4-0. Si sapeva che non sarebbe stato un impegno semplicissimo, una signora squadra quella di Gilardino. Il rigore dato all’Inter su Barella è un errore grave a mio avviso", le sue dichiarazioni.