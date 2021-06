Ferri: “Mi spiace per l’addio di Conte. Hakimi? Non dobbiamo meravigliarci”

L'ex difensore nerazzurro promuove la scelta di puntare su Inzaghi: "Ha l'identikit ideale per sedersi sulla panchina dell’Inter"

Riccardo Ferri, a margini del Memorial Bellugi, ha parlato dei temi caldi di casa Inter ai microfoni di Tuttosport: "Se l'Inter vuole continuare a essere competitiva deve avere degli allenatori che hanno caratteristiche importanti e sul palcoscenico degli allenatori che erano rimasti Inzaghi ha l'identikit ideale per sedersi sulla panchina dell'Inter. Conte è un top allenatore e a livello europeo ci sono tante società che possono accontentarlo, soprattutto in Inghilterra. Ad Antonio voglio bene, mi spiace molto sia andato via dall'Inter perché il suo era un progetto non si era ancora completato. Hakimi? Non dobbiamo meravigliarci della cessione di certi campioni, il calcio va in una direzione e anche l'Inter si deve adeguare".