Brozovic al centro del progetto Inzaghi. Rinnovo, palla all’Inter: la richiesta

Il nuovo tecnico nerazzurro è stato chiaro: il centrocampista croato è un elemento fondamentale e imprescindibile

Fabio Alampi

Tra le certezze della nuova Inter targata Simone Inzaghi c'è anche Marcelo Brozovic: il centrocampista croato è considerato fondamentale anche dal nuovo tecnico nerazzurro, che lo vede al centro del suo progetto. La dirigenza interista ha preso nota e, come scrive ill Corriere dello Sport, a breve afronterà la questione rinnovo: "Ci sarà Brozovic al centro dell'Inter di Inzaghi. Da questo punto di vista, insomma, si proseguirà nel segno della continuità. Del resto, sin dalla prima riunione operativa con Marotta e Ausilio, il neo-tecnico nerazzurro è stato molto chiaro in questo senso: vede il croato come fulcro del suo gioco e, quindi, fondamentale e imprescindibile".

Difficile da sostituire

"A differenza di Spalletti, che gli ha fatto svoltare la carriera impostandolo da regista, Conte non ha mai ritenuto Brozovic così imprescindibile. Insomma, non si sarebbe fatto grossi problemi nel vederlo fare le valigie. Tuttavia, nella scorsa stagione, quando si è trattato di dare maggiore equilibrio alla squadra, Brozovic è tornato ad essere centrale e insostituibile o quasi. Tornando ad oggi, e quindi ad Inzaghi, senza più il croato, diventerebbe necessario costruire uno spartito diverso, oppure andare a caccia di un sostituto. Ma esiste qualcuno più forte del croato, in quel ruolo? Certamente sì, ma a costi proibitivi o quasi, compatibilmente con i conti nerazzurri. E la cessione di "Epic" non sarebbe comunque sufficiente per coprire un investimento di grande portata. Tanto più che, avendo il contratto in scadenza nel 2022, le offerte non potranno essere così sostanziose".

Rinnovo, il punto

"La vera complicazione, semmai, sarà proprio quella di trovare un'intesa per il prolungamento. I segnali, infatti, sono che il centrocampista punti ad un ingaggio top, tanto più che, compiendo trent'anni giusto il prossimo anno, sarà l'ultima opportunità per puntare al massimo. Ed occorre ricordare anche ciò che accadde la scorsa estate, quando era stato messo in piedi lo scambio tra Brozovic e Paredes. Si arenò tutto a causa delle spropositate commissioni chieste dagli agenti del croato, che così si ritrovò costretto a rinunciare a 8 milioni a stagione, il doppio di ciò che gli garantisce adesso l'Inter. Non a caso, "Epic" ha scelto di cambiare procuratori, preferendo affidarsi al padre. Toccherà a Marotta e Ausilio sbrogliare la matassa. Il tema è già in agenda, anche se, con ogni probabilità, perché entri nel vivo occorrerà attendere la conclusione degli Europei".