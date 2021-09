Ferri: “Dimarco cresciuto tantissimo. Brozovic sta avendo un rendimento altissimo”

L'ex difensore dell'Inter, intervenuto a Pressing, ha parlato del pareggio con l'Atalanta e dell'ottimo momento del centrocampista

"L'Inter prende più gol rispetto alla media dell'anno scorso. È una squadra che ha una fisicità importante, con l'Atalanta partita molto fisica. L'Atalanta se la giocherà fino alla fine. Bisognava mettere un uomo addosso a Malinovskyi che stava creando problemi. Dimarco era designato perché è uno di quelli che li calcia meglio. Voleva metterlo a mezz'altezza, gli scivola il piede d'appoggio e la palla si alza. Se avesse fatto gol la partita avrebbe preso un'altra piega. L'Inter è una squadra veramente fisica: Barella, ma anche Brozovic sta avendo un rendimento altissimo, mai come quest'anno. Tutta la squadra ha risposto, l'Atalanta ha giocato uno contro uno. Dimarco è un grande giocatore, è cresciuto tantissimo. Onana? Può essere uno stimolo per fare meglio per Handanovic".