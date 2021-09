Inter, per i rigori le gerarchie non cambiano. Dimarco? Federico era convinto…

In casa Inter le gerarchie non cambiano per quanto riguarda i rigori. È Lautaro Martinez il rigorista principale

Gianni Pampinella

Dopo una partita piena di emozioni, gol e colpi di scena, l'Inter è uscita da San Siro con un punto. Contro l'Atalanta i nerazzurri hanno 'rischiato' di vincere nel finale quando a 4 minuti dalla fine Maresca ha assegnato un rigore ai nerazzurri. Sul dischetto si è presentato Federico Dimarco che però ha centrato la traversa. "Federico era convinto di segnare anche perché con la palla da fermo ha sempre saputo cosa fare. È pur vero che era il primo rigore in Serie A, ma l’esterno interista ha una lunga e felice tradizione nel settore giovanilie Nell’Italia Under 17 ne segnò due nella stessa partita, contro Malta, con gli azzurri Under 19 quattro sui cinque suoi gol arrivarono dal dischetto e andrebbe pure aggiunto un altro penalty segnato ai tempi dell’U20. Con la Primavera nerazzurra, invece, ne sbagliò uno e ne segnò un altro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’affaire del rigore fallito contro la Dea non cambia comunque le gerarchie di stagione: il rigorista principe resta Lautaro Martinez, il vice designato Hakan Calhanoglu. Il dualismo tra Perisic e Dimarco nasceva proprio dal fatto che i due fossero fuori in quel momento. Nel dettaglio, il Toro ne ha messi a segno 6 su 8 in carriera, 75% di realizzazione, mentre il turco è perfino più preciso (20 su 23, 86,9%). In campo, abile e arruolabile, c’era pure Edin Dzeko, esperto navigatore di mille mari ma non certo provetto rigorista (solo 11 su 21 reti, 52,3% di efficacia). Perfino peggio per Sanchez che, su 12 tentativi, ha esultato appena 4 volte (33,3%)".

