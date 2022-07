Ferri: “Skriniar calciatore unico, non lo venderei. Ma se parte Bremer è ottimo. Bastoni…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri ha espresso le sue considerazioni sul possibile addio all'Inter di Milan Skriniar

La partenza di Skriniar sarebbe un sacrificio eccessivo?

"Dipende da che punto di vista la si guarda, perché bisogna fare un discorso sia tecnico sia economico. Per il primo, non sarebbe mai da vendere: è un calciatore unico. Ma ci sono delle dinamiche finanziarie in cui non entro, bisogna lasciare la parola a chi ci lavora. Però bisogna considerare questo aspetto".

Bremer, Milenkovic: l’Inter sembra aver già individuato i sostituti. Chi le piace di più?

"Sì direi che i nomi sono quelli, ormai se ne parla da diverso tempo. Se devo dire un nome è Bremer, lo metto in pole position tra i profili su cui secondo me bisognerebbe puntare per sostituire Skriniar. Ma anche Milenkovic è un calciatore importante".

È giusto ritenere Bastoni incedibile, anche rispetto a Skriniar?

"Stiamo parlando di un difensore giovane e italiano, il futuro della Nazionale. È un giocatore che in poco tempo è cresciuto tantissimo e che potrebbe crescere ancora come leadership e capacità. Ha tanto margine, penso che la valutazione sia stata fatta anche in base a questo".