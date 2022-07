FCIN1908 / Arrivano conferme su Zagadou: l’Inter lo valuta, è l’alternativa a Milenkovic

Arrivano conferme alla redazione di FCInter1908.it sul nome di Dan-Axel Zagadou per la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione

Arrivano conferme alla redazione di FCInter1908.it sul nome di Dan-Axel Zagadou per la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto appurato, infatti, il club nerazzurro starebbe valutando il profilo del difensore mancino 23enne, svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Borussia Dortmund.

I suoi agenti, nell'incontro avvenuto oggi in sede con i dirigenti interisti, lo avrebbero proposto all'Inter, che ora ne valuterà il profilo. Nelle idee della società, Zagadou potrebbe essere l'alternativa a Milenkovic (seguito da altre squadre) qualora non si concretizzasse l'arrivo del serbo della Fiorentina (come secondo rinforzo per la difesa dopo Bremer). Nome nuovo, dunque, per l'Inter: i nerazzurri valutano Zagadou.