Il primo anno in nerazzuro per Davide Frattesi è coinciso con la vittoria dello scudetto e un tabellino personale che non ha visto troppe presenza ma tutte importantissime. Queste le parole del centrocampista a Pressing a margine della festa: "Accoglienza in piazza Duomo? Bellissimo, non me l'aspettavo, c'era un delirio di gente, una cosa fantastica che ti spinge a fare meglio il prossimo anno. Se ho realizzato? Ora si, la settimana scorso non tanto. Se è il gruppo più bello? Si, senza dubbio. Credo che a Barella e Dimarco sia partito il polmone mentre dietro il bus abbiamo ballato"