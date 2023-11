Maltempo in Toscana, FIGC: “Minuto di raccoglimento su tutti i campi per le vittime”

La Figc, come si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha disposto un minuto di silenzio su tutti in campi e per tutte le gare del fine settimana. "In memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi)", scrive la Federazione .