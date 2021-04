Figc, varata la norma anti Superlega: fuori dal campionato chi partecipa a tornei extra

La decisione del consiglio federale dopo il caos Superlega: modificato l'articolo 16 delle Norme organizzative interne federali

"Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC. La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione". La norma riguarda anche la disputa di gare e tornei amichevoli, ha aggiunto la Rosea.