Tavecchio: “Superlega? Ecco cosa ho detto a Ceferin. Si sta verificando una situazione…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, l'ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha detto la sua a proposito della Superlega. "Non è facile prendere un provvedimento come l'esclusione dalla #Champions di squadre di questo rango, ma al tempo stesso non so come si possa impostare una riappacificazione in questa situazione tragica. Si sta verificando una situazione drammatica. La maggior parte di questa corriera di gente che spende e spande non ha valutato i normali principi di economia di bilancio di qualsiasi azienda".