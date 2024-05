Marta Giorgetti, ormai ex membro dell'organizzazione delle partite della Nazionale, potrebbe trovare lavoro in nerazzurro

Marta Giorgetti, figlia del ministro Giancarlo, starebbe per lasciare la FIGC per approdare nell'organigramma dell'Inter. È quanto sostiene Il Fatto Quotidiano: "Marta Giorgetti lascerà presto la Federazione. Ci era entrata un paio d'anni fa per uno stage, poi confermata a tempo determinato. Si occupa – anzi, si occupava – dell'organizzazione allo stadio delle partite della Nazionale. [...] Gravina fa le barricate con l'appoggio di Malagò: trattare al tavolo di governo con quello che di fatto era il datore di lavoro di sua figlia sarebbe stato inopportuno. Un imbarazzo che infatti Giorgetti si eviterà. Sua figlia Marta non rinnova il contratto in Figc. Le sue qualità sono state apprezzate nel mondo del calcio, per lei si parla di un possibile approdo all'Inter campione d'Italia di Beppe Marotta. Altro amico del ministro".