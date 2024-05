Tommaso Inzaghi, figlio di Simone e di Alessia Marcuzzi, sta lavorando per fare carriera nel mondo del calcio. Il figlio dell'allenatore dell'Inter si è laureato in Business dei Media nel 2021. Negli ultimi anni si è diviso tra Londra, Roma e Milano portando avanti una collaborazione con società come la Gypsy Tales (produzione video ed audio) e soprattutto con la P&P Sport Management.