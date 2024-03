Javier Zanetti ha ispirato e ispira ancora tantissimi piccoli calciatori. La sua condotta in campo e fuori dal campo è un esempio da tramandare. E il vice presidente dell'Inter la sta tramandando anche ai figli, in particolare al figlio Tomas. Papà Zanetti segue le partite del figli ogni volta che gli impegni glielo consentono. E quanto accaduto nell'ultimo torneo giocato da Tomas non può che renderlo orgoglioso.