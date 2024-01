Fiorentina, buone notizie dall’infermeria: Nico Gonzalez è pronto per l’Inter

Buone notizie per la Fiorentina: Nico Gonzalez, ai box da più di un mese per un problema muscolare alla coscia destra, è ormai definitivamente rientrato in gruppo e, secondo La Nazione, sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara di domenica sera contro l'Inter. Da capire, ovviamente, quanti minuti nelle gambe avrà.