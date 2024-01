Lautaro smentisce discorsi sullo scudetto in aereo: “Mai pronunciate quelle parole”

Hanno fatto il giro dei social e non solo le parole che, secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez avrebbe rivolto ai suoi compagni di squadra dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, negli spogliatoi e anche durante il volo di ritorno. Un discorso da leader, un richiamare il gruppo alla concentrazione in vista dei prossimi obiettivi stagionali.

Una ricostruzione che ha provocato la reazione immediata del capitano dell'Inter: l'attaccante argentino ha voluto rispondere direttamente all'autore dell'articolo in questione, chiarendo con forza di non aver mai pronunciato quelle parole. Una replica decisamente stizzita: "Scusate, ho fatto un'intervista in aereo con voi? Che dite? Non inventate più frasi che non escono dalla mia bocca!".