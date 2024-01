Fiorentina-Inter, cambia la formazione viola: Nzola al posto di Sottil

Riccardo Sottil non sarà in campo dal 1' in Fiorentina-Inter. E' questa la notizia che arriva dall'Artemio Franchi nei minuti che precedono il calcio d'inizio. Contrariamente a quanto annunciato in distinta dal club viola, in campo ci sarà Nzola, pronto a partire largo a destra e a dare manforte a Beltran, con Ikone spostato a sinistra. La novità è dipesa da un problema muscolare per il numero 7 della Fiorentina, che rimarrà comunque in panchina al fianco di Vincenzo Italiano.