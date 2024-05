"Magari potrebbe andare a Parigi. Probabilmente il finale però è scritto, con la Juve favoritissima. Ma so che lui ha un debole per il PSG, è riconoscente per quello che ha avuto lì da calciatore e come tecnico delle giovanili. Parigi è un'ipotesi. La Juve rimane davanti per tante circostanze, la strada sembra quella. Piace tanto a Giuntoli, a meno che poi Motta non cambi totalmente idea. Forse Motta vuole misurarsi con una piazza più forte. Poi magari il Bologna può diventare un laboratorio come è diventato nel tempo l'Atalanta".