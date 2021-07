Pubblicati audio di Florentino Perez: “Raul e Casillas una truffa. Ronaldo uno str…”

El Confidencial ha pubblicato alcuni audio delle conversazioni del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, registrate nel 2006

Di Casillas, il presidente dice: “Non è un portiere da Real Madrid, cosa vuoi che ti dica? Non lo è, non lo è mai stato. È stato il grande fallimento che abbiamo avuto. Quello che succede è che il… (la registrazione è interrotta) lo adora, vuole parlargli… non lo so. Ma ehi, è una delle grandi truffe. Il secondo è Raul. Le due più grandi truffe del Real Madrid sono prima Raúl e secondo Casillas”.