El Chiringuito – Pedrerol: “Allegri? Mai contattato da Florentino Perez per il Real”

In Italia sostengono che ci siano stati diversi contatti tra l'allenatore italiano e il presidente del club spagnolo, ma in Spagna c'è chi dice non sia vero

Eva A. Provenzano

In Italia dicono che Allegripotrebbe sbarcare al Real Madrid qualora Zidane decidesse di andare via a fine stagione. Ma in Spagna dicono che il presidente Perez non ha contattato l'allenatore italiano. In particolare ne ha parlato El Chiringhito. Josep Pedrerol, giornalista molto vicino alle questioni del club spagnolo, me ha parlato nella stessa trasmissione nella quale il numero uno della società madrilena ha parlato per la prima volta di Supercoppa.

Secondo il giornalista il presidente del Real non avrebbe mai contatto con Allegri. In Spagna si dice che ci sia la possibilità di vedere Raul sulla panchina al posto di Zidane qualora lasciasse. Così il tecnico ex Juve resterebbe sul mercato. E di lui si è parlato anche in chiave Juventus e in chiave Napoli. Era stato invece accostato all'Inter quando si parlava dell'addio di Conte.

(Fonte: El chiringuito)