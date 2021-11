Focolari: “Mourinho? I giocatori glieli hanno presi: sta sbagliando e tanto”

L'analisi del giornalista: "Il portoghese sta sbagliando e tanto, poi ogni volta che perde sposta l’attenzione su altro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del momento della Roma di José Mourinho, non risparmiando qualche critica al portoghese: "I giocatori a Mourinho sono stati presi. Il portoghese sta sbagliando e tanto, poi ogni volta che perde sposta l’attenzione su altro. Se dovesse giocare qualcun altro al posto di Abraham per me dovrebbe essere Mayoral. L’inglese è un buon giocatore, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. In avanti molti sono spenti, il problema è di reparto".