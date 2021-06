Euro 2020, le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Olanda

Il Gruppo C di Euro 2020 scende in campo alle 18 con due partite in contemporanea: Ucraina-Austria e Macedonia del Nord-Olanda

Marco Macca

Il Gruppo C di Euro 2020 scende in campo alle 18 con due partite in contemporanea: Ucraina-Austria, che deciderà il prossimo avversario dell'Italia agli ottavi di finale, e Macedonia del Nord-Olanda, Pandev contro de Vrij. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Tricovski, Elmas, Trajkovski; Pandev. A disposizione: Jankov, Siskovski, Zajkov, Ristevski, Hasani, Kostadinov, Nikolov, Stojanovski, K. Velkovski, Spirovski, Avramovski, Churlinov. Allenatore: Igor Angelovski.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Berghuis, De Jong, Promes, Klaassen, Weghorst, Koopmeiners, Timber, Gakpo. Allenatore: Frank de Boer.