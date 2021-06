CorSera – Italia, è Bastoni il dopo Chiellini. Il bello del debuttante

Il difensore nerazzurro e la prestazione in Italia-Galles si sono meritati 7 in pagella secondo il noto quotidiano

Debuttante con l'Italia. Giovane, ma nell'Inter Campione d'Italia punto di riferimento assoluto nella difesa a tre che ha completato con tutto l'anno con Skriniar e de Vrij. Ma era l'esordio in Nazionale e Alessandro Bastoni, chiamato a sostituire Chiellini e Acerbi, nella gara contro il Galles non ha lasciato ombra di dubbio sui motivi per i quali Conte lo ha eletto a titolarissimo.