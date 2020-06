Fantacalcio, le formazioni ufficiali di SPAL-Cagliari: Petagna sfida Simeone

Dopo gli anticipi giocati ieri, la 27a giornata di Serie A prosegue con le gare di oggi. Fra queste, SPAL-Cagliari. Sfida tra due ex Inter come Di Biagio e Zenga. Entrambe le squadre in cerca di punti importanti per la classifica: la SPAL in lotta salvezza, il Cagliari per ritrovare una vittoria che manca ormai da dicembre. Ecco le formazioni ufficiali:

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D’Alessandro. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Missiroli, Floccari, Murgia, Reca, Dabo, Felipe, Cerri, Tomovic, Fares, Tunjov.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Rafael, Cragno, Paloschi, Cacciatore, Birsa, Lykogiannis, Ragatzu, Lombardi, Ladinetti, Carbone, Gagliano.