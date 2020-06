Anche Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha ricordato Mario Corso nel giorno della sua scomparsa. Queste le parole dell’ex nerazzurro ai microfoni di DAZN dopo la gara col Verona: “Fu uno dei miei allenatori all’Inter. Ricordo che lo guardavamo come un totem. È stato una bandiera dell’Inter, col suo mancino faceva sognare. Sono molto dispiaciuto per lui e anche per quanto accaduto a Zanardi. La vita è ingiusta, spero Alex abbia sette vite come i gatti”.