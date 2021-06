Foschi: “Raspadori mi piace da matti. Ha caratteristiche come pochi altri”

Le considerazioni del noto dirigente a proposito del talento del Sassuolo che piace anche all'Inter

Daniele Vitiello

Giacomo Raspadori sta incantando tutti ed è stato accostato anche all'Inter. Della sua convocazione agli Europei ha parlato Rino Foschi, noto direttore sportivo, ai microfoni di TMW: "Sta facendo molto bene, a me piace da matti. Sono contento per la sua chiamata, è un buon giocatore, ha caratteristiche come pochi altri. Non facile marcarlo, fa movimento senza palla e ormai lo conosciamo bene".

Politano invece è stato escluso?

"Mi dispiace perchè è un altro che ti fa male, però devi far delle scelte. Forse Politano era sprecato in panchina. O meglio: se Raspadori se va in panchina la accetterebbe di buon grado. Anche Politano certamente non farebbe nessun tipo di polemica però magari può esser stata fatta anche una scelta di questo tipo".

Come vede l'Italia agli Europei?

"Il lavoro di Mancini parte da lontano, ha creato un gran gruppo e c'è voglia di far bene da parte di tutti. Dire quel possa essere la favorita è complicato perché quest'anno ho guardato tutto ma abbiamo dato giudizi sul campionato e la Champions che non sempre si sono rivelati azzeccati. Sono convinto che l'Italia faccia bene, è in un gruppo interessante con la Turchia e soprattutto la Svizzera. La squadra, ripeto, è forte però è un anno particolare. Arriviamo dalla pandemia e le grandi sorprese possono essere dietro l'angolo".