Inter, Frattesi sui social dopo il gol al Lecce: “Sei la mia ossessione”

È il suo terzo gol in stagione dopo quello segnato a settembre nel derby e quello contro il Verona. Per il centrocampista nerazzurro anche un assist confezionato per il gol del tre a zero segnato da Lautaro Martinez. Sui social il calciatore nerazzurro ha postato un messaggio che dimostra il suo attaccamento alla causa interista. "Sei la mia ossessione", ha scritto il giocatore accompagnando il suo post con i cuori nerazzurri.