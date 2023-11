Frattesi: “Qualificazione deve essere normale per l’Italia. Abbiamo pensato a coprirci”

L'Italia, dopo lo zero a zero con l'Ucraina, si è qualificata ad Euro2024. Ai microfoni di Skysport, a commentare la serata della Nazionale è arrivato Davide Frattesi. «È stato un percorso non facile, abbiamo imparato cose nuove, c'era bisogno di rodaggio e non c'era tempo. L'Italia non poteva non qualificarsi e quindi questa qualificazione deve essere vista come una cosa normale. Sapevamo che avremmo sofferto nel finale ed era fondamentale qualificarci», ha detto il calciatore nerazzurro in forza alla Nazionale di Spalletti.