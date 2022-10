Frey: “Sempre stato pro Var, ma se il fallo di Dimarco non è da rosso…”

Non si placano le polemiche arbitrali riguardanti Fiorentina-Inter. Sebastien Frey, come precedentemente fatto ai nostri microfoni, è tornato sull'episodio della mancata espulsione di Dimarco. L'ex portiere ha espresso il suo pensiero su Instagram: "Non voglio parlare del risultato...ma se non è rosso questo?! Sono sempre stato pro Var, ma visto come viene utilizzato mi sto ricredendo".