ESCLUSIVA Frey: “Inter da scudetto, Dzeko decisivo senza Mondiali. Non capisco più il Var”

L'ex portiere francese analizza e commenta ai nostri microfoni i temi principali della partita di ieri sera

Fabio Alampi

L'Inter vince 3-4 sul campo della Fiorentina al termine di una gara rocambolesca, contraddistinta da gol, polemiche arbitrali e un clima rovente anche dopo il fischio finale. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Sebastien Frey, ex portiere sia nerazzurro che viola.

Fiorentina-Inter è stata una partita dalle emozioni infinite. Pensi che sia giusto il risultato finale?

È stata una partita che ha offerto un grande spettacolo, giocata fino in fondo e con tante occasioni da entrambe le parti. Purtroppo la gara è stata macchiata da tanti episodi arbitrali. La vittoria dell'Inter è meritata, è una squadra obiettivamente superiore: io non discuto il risultato, l'Inter è forte e lotta per lo scudetto, ma sul rigore concesso alla Fiorentina c'è un cartellino rosso netto non dato a Dimarco. Mi chiedo: se l'Inter fosse rimasta in 10 già nel primo tempo, la partita sarebbe stata interpretata diversamente, sia da una squadra che dall'altra? Mi dispiace in questo caso per la Fiorentina. Quando ho visto il 3-3 al 90' ho praticamente spento la tv, mi sveglio questa mattina e leggo 3-4 per l'Inter: wow! Mi dispiace perchè, a livello di spettacolo, è stata una gran bella partita: tante occasioni, tanti gol, sono queste le gare dove la gente si diverte.

Cosa pensi delle tante polemiche arbitrali?

Raramente mi espongo sugli episodi arbitrali, ma da inizio stagione comincio a vedere che sono veramente troppi: penso al Milan su Leao, che ha subito un attentato e non c'è stata sanzione, ieri abbiamo visto cosa è successo. Cerco di essere obiettivo: il fallo di Dimarco avrebbe potuto fare molto male a Bonaventura. Io dico: c'è la possibilità di usare la VAR, dopo aver riguardato l'arbitro dice che non è cartellino rosso? Qualè il criterio per aver un cartellino rosso oggi? Devi aprire in due un avversario? C'è stata la sanzione del rigore, ma quello è stato un fallo pericoloso, lo dicono le immagini, e non è stato neanche sanzionato. Cosa si fa per proteggere i giocatori? Io sono sempre stato pro-VAR, ritengo che possa dare una mano agli arbitri e può togliere tanti dubbi in molte situazioni, ma sinceramente dopo ieri forse devo ricredermi, visto che non sta aiutando e non sta risolvendo alcuni problemi. Spero che prenderanno dei provvedimenti, bisogna far capire che ci vuole più ordine a livello arbitrale.

L'Inter ha trovato la terza vittoria consecutiva: il momento difficile è ormai alle spalle?

Quando arrivi da 3 vittorie consecutive allora sì: l'Inter ha dimostrato, nonostante la partenza un po' così, di essere rientrata nella lotta scudetto e di poter essere protagonista anche in Champions League. Sono contento, penso che la svolta sia stata il doppio confronto con il Barcellona. Tutto questo ha fatto riunire il gruppo, c'è la consapevolezza che l'Inter sia una squadra forte. Se posso permettermi, volevo fare un'altra considerazione riguardo ieri: sta arrivando il Mondiale, e vedo giocatori che non vogliono rischiare, stanno attenti. Poi ieri vedo uno come Lautaro Martinez, che sa di andare al Mondiale, e non si risparmia, dando l'anima sia per l'Inter che per l'Argentina: questo è un atteggiamento non positivo, di più! Sia come calciatore che come uomo, vuol dire che lui rispetta l'Inter e la Nazionale, ieri ha fatto una gran partita. L'altra arma in più che avrà l'Inter sarà Dzeko: lui non giocherà il Mondiale, e sappiamo come possano arrivare problemi di infortuni importanti. Dzeko, non dovendolo giocare, potrà essere un fattore decisivo nella corsa scudetto nella seconda parte di stagione. Anche ieri è stato decisivo, dimostra che tutte le volte che viene chiamato in causa risponde presente.

La difesa, tuttavia, continua a soffrire: sono già 17 le reti subite in 11 partite.

Sono tanti in effetti, per una squadra che lotta per lo scudetto sono tanti gol. A oggi, se devono rivedere e cercare di sistemare qualcosa, sarà sicuramente in fase difensiva. Ricordo a inizio stagione il dibattito Handanovic-Onana: adesso Onana sta avendo continuità, ma nonostante ciò faccio i complimenti a Handanovic. Ieri c'è stata un'immagine bellissima: vedere Handanovic, capitano dell'Inter e protagonista per anni, anche adesso che sono state fatte delle scelte sia per età che forse per prestazioni, che va ad abbracciare il nuovo titolare, sono immagini che da ex portiere mi fanno di un piacere che non hai idea. Vuol dire che c'è rispetto, sono immagini che fanno bene al calcio.

Cosa potrà dare il rientro di Lukaku in queste ultime partite prima della sosta per il Mondiale e, in prospettiva, nella seconda parte di stagione?

Per quanto riguarda le prossime partite, ad oggi vedo una squadra che sta facendo bene. Sicuramente Lukaku può essere un valore aggiunto, ma io mi domando: rientra con lo stesso spirito di Lautaro, dando tutto per l'Inter e poi vediamo cosa succede, o torna pensando di stare attento perchè tra poco c'è il Mondiale? Se è la prima opzione allora Lukaku è un'arma in più per questa Inter, se no se ne riparlerà con il nuovo anno. Mi fa paura questo Mondiale a metà stagione: fossi il presidente o il proprietario di una squadra sarei preoccupato per quello che succederà dopo.