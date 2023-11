TS – Frosinone, tentativo per Bisseck: la risposta dell’Inter. A gennaio…

Il club ciociaro è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato: tra i nomi presi in esame c'è anche quello del nerazzurro

Il Frosinone è pronto a tornare sul mercato a gennaio: l'obiettivo del club ciociaro è un nuovo difensore centrale, e tra i nomi presi in esame c'è anche quello di Yann Bisseck, tedesco classe 2000 dell'Inter. Così scrive Tuttosport: "Il Frosinone ha le idee chiare in vista di gennaio: nel mirino dei gialloazzurri c'è un difensore centrale. [...] Il centrale classe 2005 Dean Huijsen della Juventus è un vecchio pallino di Angelozzi, che ci aveva già provato (senza successo…) ad agosto. La risposta juventina non è cambiata: «Non si muove» gli hanno comunicato dalla Continassa, anche se un nuovo tentativo nelle prossime settimane non va escluso.