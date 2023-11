Inter, Bisseck scalda i motori: mese fondamentale per dimostrare il suo valore

Archiviata l'ultima sosta per le Nazionali del 2023, l'Inter si appresta a chiudere l'anno con l'obiettivo di mantenere il primato in classifica in Serie A e, se possibile, di allungare il divario con le dirette inseguitrici, avendo già conquistato il pass per gli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. Un fattore che consentirà a Inzaghi di ruotare con meno pensieri la rosa a disposizione in campo europeo , dando priorità pressochè assoluta al campionato.

Bisseck scalda i motori

Uno che, grazie alla precoce qualificazione in Champions League e complici gli infortuni di Pavard e Bastoni, potrebbe trovare più spazio è Yann Bisseck. Il centrale tedesco, arrivato all'Inter questa estate dall'Aarhus, in questi primi mesi in Italia ha lavorato duramente per velocizzare il suo periodo di apprendistato e, quando ne ha avuto l'occasione (vedasi i 45 minuti giocati contro il Salisburgo), ha dimostrato qualità interessanti. Insomma, per il possente classe 2000 il momento potrebbe essere arrivato: un mese che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo presente e per il suo futuro in nerazzurro.