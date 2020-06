Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato negativamente la prestazione di Christian Eriksen contro il Parma. “Eriksen perché non lo ha messo in campo, Conte? Ah no…”, ha scritto il giornalista della Rosea sui social. “Intendiamoci: Eriksen per me è fortissimo. Ma deve mettersi a giocare: troppe troppe pause…”, ha specificato Frosio.