Repubblica – Conte piace tanto al Milan, ma a lui piace tanto la Juve. Napoli e Roma…

Perciò i club guardano ad allenatori diversi: De Zerbi è il sogno di tutti, ma il suo destino sembra in qualche modo già scritto perché Guardiola lo ha indicato come sue erede per il giorno in cui lascerà il City. La Roma ci ha provato con Xabi Alonso, che però continuerà a Leverkusen ancora un anno (per lui ci sarà quindi il Real, prima o poi). Thiago Motta ha conquistato tutti, ma non sono chiare le sue intenzioni: ancora un anno di Bologna o il salto in una grande all’estero? La Juve sta seguendo anche Farioli, che al Nizza sta facendo benissimo mescolando idee all’avanguardia e un pragmatismo vecchio stile, tanto da ricordare il primo Allegri. Di sicuro, dopo anni di stabilità (Pioli è alla 5ª stagione sulla stessa panchina, Allegri, Inzaghi, Mourinho, Sarri e Italiano alla 3ª), ci sarà un bel rimescolamento: godiamoci questi sei mesi di puro presente”, si legge.