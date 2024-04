Immobile: “Stagione devastante. Futuro? C’è un contratto. Fino a che…”

«Non siamo stati abbastanza bravi a tenere il passo quando le cose andavano bene, non abbiamo trovato la continuità che se ce l'hai ti fa fare più punti e crea un'atmosfera diversa nello spogliatoio e nel rapporto con i tifosi. Se ti porti a casa strascichi pesanti di sconfitte brutte, tutte queste cose incidono insomma», ha aggiunto.

Le parole sul futuro — Il calciatore della Lazio è stato accostato anche all'Inter di Inzaghi, che è riuscito a tirare fuori da lui il meglio negli anni in cui lo ha allenato in biancoceleste. Queste le parole del giocatore sul suo futuro, in generale:

«Da cosa ripartire per ritrovarmi? Sono abituato a pensare in positivo, ma una stagione così tra infortuni, prestazioni deludenti e gol sbagliati, è devastante. Ma bisogna mettere a fuoco come sto fisicamente, cosa posso ancora dare e ridare alla Lazio. Tutti questi chiacchiericci che sento nei miei confronti ci stanno, ovvio che vengono fuori nei momenti negativi ma è successo anche in passato e poi scomparsi nel nulla quando tutto gira nel verso giusto. Serve equilibrio nel calcio e avere la massima fiducia. Non è facile, ma ho ancora due anni di contratto. Abbiamo appena cambiato tecnico e non è facile neanche per lui. Dobbiamo finire al meglio questa stagione e ripartire alla grande alla prossima».

«Ultimo derby alla Lazio? Ho sempre detto che fino a che mi sento in grado di dare qualcosa per la Lazio, visto che non è una storia che si cancella in un secondo, resto. Non è facile come in passato ma lo faremo di nuovo facile appena le cose andranno meglio», ha concluso.

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.